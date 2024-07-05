Сын погибшего в авиакатастрофе хоккеиста «Локомотива» Демитры стал футболистом «Сент-Луиса»

«Сент-Луис» объявил о подписании контракта с нападающим Лукасом Демитрой.

Соглашение с 21-летним словаком действует до конца 2025 года. Футболист будет выступать за фарм-клуб «Сент-Луиса».

Лукас Демитра — воспитанник словацкого «Тренчина». Футболист — сын хоккеиста Павола Демитры, который выступал в НХЛ за «Оттаву», «Сент-Луис», «Лос-Анджелес», «Миннесоту» и «Ванкувер».

В июле 2010 года Павол Демитра перешел в «Локомотив». 7 сентября 2011 года команда из Ярославля попала в авиакатастрофу при вылете на матч против минского «Динамо». В авиакатастрофе погибли 44 из 45 находившихся на борту человек, в том числе — Демитра. Выжить удалось лишь бортинженеру Александру Сизову.