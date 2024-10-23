«Атланта» серии пенальти победила «Монреаль» и вышла в 1/8 финала плей-офф МЛС. У Миранчука голевой пас

«Атланта» в матче плей-офф МЛС в серии пенальти на выезде победила «Монреаль» со счетом 3:2.

В основное время на голы Брукса Леннона и Стьяна Грегерсена, которому ассистировал Алексей Миранчук, канадская команда ответила дублем Хосефа Мартинеса. В серии пенальти точнее оказались гости — 5:4. Миранчук свою попытку реализовал.

В 1/8 финала плей-офф МЛС «Атланта» встретится с «Интер Майами».