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«Атланта» серии пенальти победила «Монреаль» и вышла в 1/8 финала плей-офф МЛС. У Миранчука голевой пас

Сергей Разин
корреспондент
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«Атланта» в матче плей-офф МЛС в серии пенальти на выезде победила «Монреаль» со счетом 3:2.

В основное время на голы Брукса Леннона и Стьяна Грегерсена, которому ассистировал Алексей Миранчук, канадская команда ответила дублем Хосефа Мартинеса. В серии пенальти точнее оказались гости — 5:4. Миранчук свою попытку реализовал.

В 1/8 финала плей-офф МЛС «Атланта» встретится с «Интер Майами».

Алексей Миранчук
ФК Атланта Юнайтед
ФК Монреаль Импэкт
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