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Американский журналист заявил, что не видел в США негативных высказываний в адрес Миранчука из-за национальности

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Американский журналист Pro Soccer USA Чарльз Боэм рассказал, как в США относятся к российскому полузащитнику «Атланты» Алексею Миранчуку.

Миранчук перешел в «Атланту» из «Аталанты» в летнее трансферное окно. Сообщалось, что сумма трансфера составила 12 миллионов евро.

«Я не знаю подробностей санкций и того, как они влияют на трансферы игроков. Насколько понимаю, на нем как на отдельном игроке это никак не отразится, поскольку он переходил из итальянского клуба в американский. Я не видел никаких негативных высказываний в адрес Миранчука из-за его национальности. Большинство американцев привыкли к разнообразию, и футбольные фанаты приветствуют, когда в МЛС и другие лиги приезжают игроки и тренеры со всего мира», — приводит слова Боэма Sport24.

В текущем сезоне 29-летний россиянин провел 9 матчей во всех турнирах, забил три мяча и сделал голевую передачу.

Источник: Sport24
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Атланта Юнайтед
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