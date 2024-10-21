Американский журналист объяснил, как «Атланте» удалось подписать Миранчука

Американский журналист Pro Soccer USA Чарльз Боэм прокомментировал переход россиянина Алексея Миранчука в «Атланту Юнайтед» из МЛС.

Миранчук перешел в «Атланту» из «Аталанты» в летнее трансферное окно. Сообщалось, что сумма трансфера составила 12 миллионов евро.

«Летом клуб получил необычайно большую трансферную прибыль благодаря более чем 50 миллионам долларов от продажи Тьяго Альмады, Калеба Уайли и Гиоргоса Гиакумакиса. Это позволило им четко и агрессивно подойти к выбору Миранчука.

Важно подчеркнуть, что система MLS делает этот уровень подписания чрезвычайно важным — Миранчук является назначенным игроком, а это значит, что большая часть его зарплаты и трансферных расходов не входит в зарплатный бюджет команды. У каждого клуба есть только три места для назначенных игроков, и для успеха команды очень важно, чтобы эти три игрока приносили пользу на высоком уровне. Поэтому умные клубы стараются тщательно изучать и исследовать этих игроков, чтобы снизить риск неудачного подписания», — цитирует Боэма Sport24.

В текущем сезоне 29-летний россиянин провел 9 матчей во всех турнирах, забил три мяча и сделал голевую передачу.