Хет-трик Месси помог «Интер Майами» разгромить «Нью-Инглэнд Революшн»

«Интер Майами» в матче регулярного чемпионата МЛС обыграл на своем поле «Нью-Инглэнд Революшн» со счетом 6:2.

На голы Луки Лангони и Дилана Борреро хозяева ответили дублем Луиса Суареса, голом Бенджамина Кремаски и хет-триком Лионеля Месси, который вышел на поле на 58-й минуте.

После этого матча «Интер Майами» с 74 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Нью-Инглэнд Революшн» с 31 очком — на 14-й строчке.