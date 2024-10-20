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Сегодня, 03:05

Хет-трик Месси помог «Интер Майами» разгромить «Нью-Инглэнд Революшн»

Сергей Разин
корреспондент
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Лионель Месси.
Фото USA Today Sports

«Интер Майами» в матче регулярного чемпионата МЛС обыграл на своем поле «Нью-Инглэнд Революшн» со счетом 6:2.

На голы Луки Лангони и Дилана Борреро хозяева ответили дублем Луиса Суареса, голом Бенджамина Кремаски и хет-триком Лионеля Месси, который вышел на поле на 58-й минуте.

После этого матча «Интер Майами» с 74 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Нью-Инглэнд Революшн» с 31 очком — на 14-й строчке.

США. МЛС. Неделя 30
20 окт, 01:07. DRV PNK Stadium (Форт-Лодердейл)
Интер Майами
6:2
Нью-Ингленд Революшн

Лионель Месси
ФК Интер Майами
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