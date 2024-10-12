Роналдиньо стал акционером клуба третьего дивизиона США

Экс-игрок сборной Бразилии Роналдиньо стал акционером «Гринвилл Триумф», выступающего в третьем дивизионе США.

Как сообщает официальный сайт клуба, официально сделка по включению 44-летнего бразильца в состав группы инвесторов была оформлена на фондовой бирже Нью-Йорка в среду, 9 октября.

«То, что «Гринвилл» делает акцент на игре молодежи через юношеские и женские академии, а также уровень конкурентоспособности профессиональной команды «Триумф» и предпрофессиональной команды «Либерти» впечатляют», — отметил Роналдиньо.

«Гринвилл» после 19 матчей занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко.