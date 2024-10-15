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Фигурист Савосин: «Зашел на прямой эфир к Роналду и написал: «Месси топ»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российские фигуристы Артем Фролов и Роман Савосин рассказали о том, как писали в соцсетях знаменитому футболисту Криштиану Роналду.

Фролов: Писал Криштиану Роналду после матчей: «Йоу, man, so good. Keep forward, keep forward (молодец, мужик, продолжай в том же духе». Ответил ли он? Нет.

Савосин: Я, кстати, тоже писал Роналду. Зашел как-то на его прямой эфир и написал комментарий: «Месси топ». Роналду, конечно, тоже респект, но я за Месси, — приводит слова фигуристов Sport24.

Источник: Sport24
Фигурное катание
Роман Савосин
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