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Сегодня, 10:53

Акинфеев превзошел Месси по количеству сыгранных матчей за один клуб

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Игорь Акинфеев и Лионель Месси.
Фото «СЭ», Global Look Press

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев опередил нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси по количеству сыгранных матчей в составе одного клуба.

Акинфеев принял участие в матче 12-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:0), выйдя на поле в футболке ЦСКА в 779-й раз за карьеру. На счету Месси 778 сыгранных встреч за «Барселону».

Рекордсменом по количеству проведенных матчей в составе одного клуба является экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз (963).

В нынешнем сезоне 38-летний Акинфеев провел 12 матчей за армейцев во всех турнирах, пропустил семь голов и шесть раз отыграл на ноль.

Игорь Акинфеев
Лионель Месси
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
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 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
10
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
11
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
12
 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
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19.10 14:00
Пари НН – Ростов
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19.10 16:30
Спартак – Краснодар
 0 : 3
19.10 16:30
Химки – Локомотив
 2 : 0
19.10 19:00
Динамо Мх – ЦСКА
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20.10 16:30
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 2
20.10 19:00
Рубин – Динамо
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