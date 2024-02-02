Орещук считает, что скоро «Аль-Наср» и «Интер Майами» будут в топе

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился впечатлениями от матча «Аль-Наср» — «Интер Майами».

«Сам матч, конечно, понравился. Антураж матча был шикарный, перед игрой все «цвело и пахло». Все ждали противостояния Роналду — Месси, но по факту оба на поле не вышли. Хоть Месси и вышел на 15 минут, но он за это время пробежал максимум 500 метров. Такое ощущение, как будто он вышел одолжение сделать, показать себя болельщикам. Наверное, больше сделал Роналду, который сидел на трибуне. Его чаще показывали, он давал какие-то эмоции, а Месси — с каменным лицом. Конечно, это неправильно, люди продали за хорошую сумму эту игру. Болельщики пришли, был биток. Мне очень понравился стадион. Я сначала не понял, куда мы пришли. Мне показалось, что это какой-то торговый центр. Закрытый куб. Мы туда зашли, оказался ангар и внутри него стадион. Получается, что в любую погоду там стоит определенная температура. Шикарный стадион. Мне кажется, такой стадион в России может любой построить, если захочет. Меня удивила игра «Аль-Насра». Я не думал, что там собраны игроки такого уровня. Понятно, там Талиска, Брозович есть. Мане, Роналду не играли. Но и местные футболисты довольно-таки сильного уровня. Я был очень сильно удивлен тем, как мяч доставлялся из защиты в нападение: одно-два касания. Все вперед, никто назад не играет. У меня мировоззрение поменялось. Я думаю, эти команды скоро будут в топе. Я не удивлюсь, если они захотят попасть в Лигу чемпионов. Никому не будет легко с этими командами», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на стадионе «Кингдом Арена» состоялся товарищеский матч между «Аль-Насром» и «Интер Майами». Поединок завершился победой «Аль-Насра» со счетом 6:0.