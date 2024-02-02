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2 февраля, 14:16

Орещук заявил, что ему не понравилась игра «Интер Майами»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук заявил, что ему не понравилась игра «Интер Майами», и сравнил ее с клубами Первой лиги.

«Если взять уровень игры «Аль-Насра», то с какой российской командой можно сравнить? Зенит» или «Краснодар». Но мне кажется, они посильнее. Намного? Если по матчу против «Интер Майами», то прилично. Я просто не понял «Интер Майами» — это что за команда? ФНЛ какая-то, все пешком", — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на стадионе «Кингдом Арена» состоялся товарищеский матч между «Аль-Насром» и «Интер Майами». Поединок завершился победой «Аль-Насра» со счетом 6:0.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-oreshhuk-ya-ne-ponyal-inter-majami-e-to-fnl-kakaya-to/
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