«Лос-Анджелес Гэлакси» подпишет защитника сборной Японии

Экс-защитник «Шальке» Мая Йосида продолжит карьеру в США, сообщил в Twitter журналист Том Богерт. 34-летний японец согласовал контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси».

Сейчас игрок является свободным агентом, так как 1 июля у него закончился срок действия договора с немецким клубом. Ранее японский защитник играл также за «Сампдорию», «Саутгемптон» и «Венло».

В прошлом сезоне Йосида сыграл 31 матч во всех турнирах и получил 4 желтые карточки.