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Сегодня, 02:11

«Лос-Анджелес Гэлакси» подпишет защитника сборной Японии

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-защитник «Шальке» Мая Йосида продолжит карьеру в США, сообщил в Twitter журналист Том Богерт. 34-летний японец согласовал контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси».

Сейчас игрок является свободным агентом, так как 1 июля у него закончился срок действия договора с немецким клубом. Ранее японский защитник играл также за «Сампдорию», «Саутгемптон» и «Венло».

В прошлом сезоне Йосида сыграл 31 матч во всех турнирах и получил 4 желтые карточки.

Футбол
ФК Лос-Анджелес Гэлакси
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