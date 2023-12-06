Лэмпард может возглавить «Шарлотт» в МЛС

Экс-тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард является одним из кандидатов на пост главного тренера «Шарлотта», утверждает TopBin90.

По информации источника, «Шарлотт» провел переговоры с 45-летним специалистом и с экс-тренером «Астон Виллы» Дином Смитом. Клуб планирует принять окончательное решение в ближайшие две недели.

В текущем сезоне «Шарлотт» занял девятое место в Восточной конференции МЛС, получив шанс побороться за место в плей-офф в уайлд-кард раунде, где команда уступила «Нью-Йорк Ред Буллз» (2:5).

Лэмпард был временным тренером «Челси» во второй части сезона-2022/23. До этого он на постоянной основе тренировал лондонцев с 2019 по 2021 годы. Кроме того, он работал в «Дерби Каунти» и «Эвертоне».