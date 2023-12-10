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Сегодня, 10:35

Президент МЛС надеется, что Месси не покинет «Интер Майами» в 2025 году

Виктория Кравченко
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Президент МЛС Дон Гарбер поделился мнением о возможном уходе форварда Лионеля Месси из «Интер Майами».

«Надеюсь, Месси решит остаться здесь дольше 2025 года. Я рассчитываю, что это не крайний срок его пребывания в МЛС», — цитирует Гарбера ESPN.

Месси перешел в «Интер Майами» летом 2023 года. Срок действующего контракта истекает в конце 2025 года. В регулярном сезоне МЛС 36-летний аргентинец сыграл шесть матчей, забив 1 гол и сделав 2 ассиста.

Лионель Месси
ФК Интер Майами
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