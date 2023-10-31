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Игнатьев заявил, что Месси заслуженно выиграл «Золотой мяч — 2023»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси заслуженно выиграл «Золотой мяч» по итогам сезона-2022/23.

«Я буду субъективен — для меня однозначно Месси является буквально всем, он феерический игрок. То, что делает Месси, не может больше никто. Это мой кумир, поэтому я отдаю пальму первенства ему. Думаю, что его восьмой «Золотой мяч» вполне объективен и справедлив. Он чемпион мира, причем именно его игра определила успех аргентинской сборной на ЧМ-2022. Для «ПСЖ» его фигура тоже была культовой. Сейчас он в Америке, забивает. Многие надо мной посмеются и скажут, что кому там забивать, но свою работу Месси делает там качественно. Его фигура из разряда вон, выдающаяся», — приводит слова Игнатьева «Газета.Ru».

В прошлом году Месси стал победителем ЧМ-2022, который проходил в Катаре. В финале сборная Аргентины обыграла Францию (3:3, пенальти 4:2). Месси был признан лучшим игроком финала и всего турнира. Он забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи в 7 матчах мундиаля.

Для Месси этот «Золотой мяч» стал восьмым в карьере. Ранее он признавался лучшим игроком мира в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/10/31/21609019.shtml
Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
Борис Игнатьев
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