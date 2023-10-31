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Бекхэм: «Уверен, что мы сможем устроить Месси хорошую вечеринку в Майами»

Сергей Разин
корреспондент
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Лионель Месси и Дэвид Бекхэм.
Фото Reuters

Экс игрок сборной Англии и владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм отреагировал на получение Лионелем Месси приза «Золотой мяч-2023».

«Особенно приятно добавить, что он — игрок «Интер Майами» и находится в нашем городе. Он отпразднует это со своими товарищами по команде и своей семьей по-своему. Мы сделаем все возможное, чтобы отпраздновать это так, как делают это в Майами. Я уверен, что мы сможем устроить хорошую вечеринку», — сказал Бекхэм.

36-летний аргентинец обошел в голосовании Эрлина Холанна («Манчестер Сити») и Килиана Мбаппе («ПСЖ»), занявших второе и третье места соответственно.

В прошлом году Месси стал победителем ЧМ-2022, который проходил в Катаре. В финале сборная Аргентины обыграла Францию (3:3, пенальти 4:2). Месси был признан лучшим игроком финала и всего турнира. Он забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи в 7 матчах мундиаля.

Для Месси этот «Золотой мяч» стал восьмым в карьере. Ранее он признавался лучшим игроком мира в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.

Дэвид Бекхэм
Лионель Месси
ФК Интер Майами
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