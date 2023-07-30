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Сегодня, 12:44

«Интер Майами» купил аргентинца Фариаса

Виктория Кравченко
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«Интер Майами» приобрел полузащитника Факундо Фариаса, сообщает пресс-служба клуба.

20-летний футболист перешел из аргентинского клуба «Колон», подписав контракт до 2026 года с возможностью продления еще на два сезона. Клуб купил игрока за 5,5 миллиона долларов.

Хавбек дебютировал в матче высшего дивизиона Аргентины в ноябре 2019 года. За это время он провел 95 матчей во всех соревнованиях, в том числе восемь игр в Кубке Либертадорес, забив в них три гола.

ФК Интер Майами
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