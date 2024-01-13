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Медиалига (МКС)

13 января, 23:41

Участник «Голоса» Квитатиани считает Broke Boys сильнейшей командой медиалиги

Алина Савинова
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Участник шоу «Голос», бывший член сборной России по вольной борьбе и медийный футболист Торнике Квитатиани рассказал, что команды «Амкал» и 2DROTS из медиалиги не производят на него большого впечатления.

«По моему мнению, сильнейшей командой медиалиги является Broke Boys. Не слежу за контентом «Амкала» — не назову вам даже ни одного игрока. 2DROTS иногда попадаются в рекомендациях в ленте. Что же касается Broke Boys во главе с Райзеном, то мне очень нравится эта команда, считаю ее одной из самых сильных. А то, что произошло в финале МФЛ, это «сценарий дикой случайности», — цитирует Квитатиани «Газета.Ru».

Broke Boys —любительский футбольный клуб из Одинцово. Команда была создана в 2022 году. Ее главным тренером является Игорь Звездин.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/01/13/22105423.shtml
Футбол
ФК 2Drots
ФК Амкал
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