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Медиалига (МКС)

Сегодня, 23:09

Квитатиани: «Сычев не выкладывался на 100 процентов в матчах медиалиги, он уже всем все доказал»

Алина Савинова
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Участник шоу «Голос», бывший член сборной России по вольной борьбе, медийный футболист Торнике Квитатиани поделился мнением о совместной игре с Дмитрием Сычевым за медийную команду «Стармикс».

«Это был бесценный опыт для меня — любителя — играть с легендой российского футбола. Несмотря на то, что фамилия Сычева в футбольном пространстве знаменита, с нами на поле и в раздевалке Дмитрий был очень простым и добрым человеком. Чувствовался профессионализм, хотя он и не выкладывался на 100 процентов, ведь он уже давно все всем доказал. Сейчас он играет для себя, для поддержания формы. Говорят, что можно уйти из спорта, но спорт из тебя не уйдет. Это был бесценный опыт, когда ты можешь получить пас от игрока, который играл с великими футболистами и сам считается легендой российского футбола», — цитирует Квитатиани «Газета.Ru».

Сычев является бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России. На протяжении своей карьеры он выступал за «Локомотив», с которым стал чемпионом России, «Спартак», «Олимпик», «Волгу», «Пюник» и другие команды.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/01/13/22105393.shtml?updated
Дмитрий Сычев
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