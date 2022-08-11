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Сегодня, 21:23

Тренер «Амкала» высказался о сопернике в 1/256 финала БЕТСИТИ Кубка России

Микеле Антонов
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Тренер «Амкала» Денис Зубко высказался о сопернике в 1/256 финала БЕТСИТИ Кубка России.

— Ощущения от матча с «Бей Беги»? Хорошая игра, болельщикам понравилась. Но я считаю, что мы чуть больше владели преимуществом, создали чуть больше подходов к голевым моментам. В принципе наиграли на гол, но футбол тем непредсказуем, что какие-то моменты не реализовываешь, и матч заканчивается вничью. Игрой удовлетворен, по счету могли сыграть лучше.

— Сегодня стало известно, что бюро исполкома РФС официально утвердило вас в качестве участника БЕТСИТИ Кубка России. Будет против «Зоркого» матч. Что можете сказать о сопернике?

— Это хорошо, «Зоркий» — хорошая команда. Думаю, матч будет интересным. Попробовать свои силы в официальном соревновании под иголкой РФС — здорово для команды блогеров.

«Амкал» и красногорский «Зоркий» 16 августа откроют турнир. Ранее команда Зубко сыграла вничью с «Бей Беги» (0:0) на Московском кубке селебрити (МКС).

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
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