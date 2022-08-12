Футбол
Премьер-лига (РПЛ) Новости Результаты БЕТСИТИ Кубок России Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро-2020
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Кубок Либертадорес
Другие страны
Германия
Кубок Азии
Суперкубок УЕФА
Женский футбол
Кубок Париматч Премьер 2022
ЧМ по футболу 2022
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодёжная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Видео
Другие
Главная
Футбол
Медиалига (МКС)

Сегодня, 18:05

Нападающий «Амкала»: «Между командами первой лиги и «Бей Беги» почти никакой разницы»

Нападающий «Амкала» высказался о сопернике в 1/256 финала БЕТСИТИ Кубка России
Микеле Антонов
Читать «СЭ» в

Нападающий «Амкала» Виктор Блатов в беседе с «СЭ» рассказал, отличаются ли профессиональные команды от команд Медиалиги.

— Что думаете о своем сопернике в 1/256 финала БЕТСИТИ Кубка России?

— Будем готовиться к Кубку России так же, как и к МКС. У нас свой план, которого мы придерживаемся, сборы и сейчас отличная подготовка в матчах. В «Зорком» играет Никита Дубчак, мой давний друг. По-моему, он сейчас на травме. К сожалению, друг против друга не сыграем, но, думаю, это будет отличная заруба.

— Есть ли отличие команд МКС от команд Кубка России?

— Почти никакого различия между условными «Бей Беги» и командами КФК, первой и второй лиги. Просто сборная солянка.

«Амкал» сыграет с красногорским «Зорким» 16 августа в 1/256 финала.

БЕТСИТИ Кубок России
ФК Амкал
ФК Бей Беги
3
0
Читайте также
10 фактов о смехе: как веселье влияет на здоровье
Новый Кубок России — турнир-монстр для Москвы и Санкт-Петербурга. Региональные клубы выкинули на обочину 
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер «Амкала» высказался о сопернике в 1/256 финала БЕТСИТИ Кубка России

Нападающий «Амкала»: «Хотим выйти в групповой этап БЕТСИТИ Кубка России»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости