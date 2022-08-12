Нападающий «Амкала»: «Между командами первой лиги и «Бей Беги» почти никакой разницы»

Нападающий «Амкала» Виктор Блатов в беседе с «СЭ» рассказал, отличаются ли профессиональные команды от команд Медиалиги.

— Что думаете о своем сопернике в 1/256 финала БЕТСИТИ Кубка России?

— Будем готовиться к Кубку России так же, как и к МКС. У нас свой план, которого мы придерживаемся, сборы и сейчас отличная подготовка в матчах. В «Зорком» играет Никита Дубчак, мой давний друг. По-моему, он сейчас на травме. К сожалению, друг против друга не сыграем, но, думаю, это будет отличная заруба.

— Есть ли отличие команд МКС от команд Кубка России?

— Почти никакого различия между условными «Бей Беги» и командами КФК, первой и второй лиги. Просто сборная солянка.

«Амкал» сыграет с красногорским «Зорким» 16 августа в 1/256 финала.