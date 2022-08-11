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Сегодня, 14:29

Кузнецов: «2Drots серьезно относится к матчу с «Чертаново», но никого не боится»

Главный тренер 2Drots Кузнецов поделился ожиданиями от матча против «Чертаново»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от матча 1/256 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Чертаново». По мнению 56-летнего специалиста, в предстоящей встрече на первый план выйдет мотивация.

«В матче с «Чертаново» на первый план выйдет мотивация, которой у нас хоть отбавляй, — приводит слова Кузнецова Metaratings.ru. — Ребятам предоставляется шанс, они никогда не играли ни в чемпионате России, ни в Кубке. У всех эмоции будут зашкаливать, главное, чтобы это сыграло в положительную сторону, а не в отрицательную«.

Тренер отметил, что его подопечные серьезно относятся к игре, но никого не боятся.

«Мы разбираем «Чертаново» и знаем, что у них хорошая академия, из которой выходят отличные игроки, много выпускников, которые сейчас играют в Российской премьер-лиге. 2Drots серьезно относится к матчу с «Чертаново», но никого не боится», — сказал он.

Матч между 2Drots и «Чертаново» запланирован на 17 августа.

Источник: https://metaratings.ru/news/kuznetsov-my-serezno-otnosimsya-k-matchu-s-chertanovo-postaraemsya-pokazat-na-chto-sposobny-2drots-1332963/
Футбол
РПЛ
ФК Чертаново
Дмитрий Кузнецов
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