Кузнецов: «2Drots серьезно относится к матчу с «Чертаново», но никого не боится»

Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от матча 1/256 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Чертаново». По мнению 56-летнего специалиста, в предстоящей встрече на первый план выйдет мотивация.

«В матче с «Чертаново» на первый план выйдет мотивация, которой у нас хоть отбавляй, — приводит слова Кузнецова Metaratings.ru. — Ребятам предоставляется шанс, они никогда не играли ни в чемпионате России, ни в Кубке. У всех эмоции будут зашкаливать, главное, чтобы это сыграло в положительную сторону, а не в отрицательную«.

Тренер отметил, что его подопечные серьезно относятся к игре, но никого не боятся.

«Мы разбираем «Чертаново» и знаем, что у них хорошая академия, из которой выходят отличные игроки, много выпускников, которые сейчас играют в Российской премьер-лиге. 2Drots серьезно относится к матчу с «Чертаново», но никого не боится», — сказал он.

Матч между 2Drots и «Чертаново» запланирован на 17 августа.