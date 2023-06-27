Тарасов рассказал, хочет ли он вернуться в профессиональный футбол

Игрок медийной команды «Родина» Дмитрий Тарасов рассказал готов ли вернуться в профессиональный футбол. Ранее он выступалв «Локомотиве» и сборной России.

«Готов ли я к возвращению в профессиональны футбол? Я себя чувствую прекрасно. Хороший ход набрала и команда, и я. Поэтому для меня это вызов, мне интересно», — цитирует Тарасова Metaratings.ru.

36-летний Тарасов является воспитанником академии «Спартака». Карьеру он завершил летом 2022 года. В активе футболиста 188 матчей за «Локомотив», 12 голов и десять результативных передач.