Радимов — об игре председателя правления «Зенита» Медведева: «До его возраста дожить бы еще»

Главный тренер медиафутбольной команды «Чисто Питер» Владислав Радимов в разговоре с «СЭ» высказался об успехах председателя правления «Зенита» Александра Медведева на футбольном поле.

«Александр Иванович абсолютно нормальный. Выходит — свое дело делает. Не теряет мячи. До его возраста дожить бы еще», — сказал Радимов «СЭ».

Ранее Александр Медведев попал в заявку медиафутбольной команды «Чисто Питер»: позиция 68-летнего председателя правления «Зенита» — нападающий.