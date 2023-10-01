Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Мелбет-Первая Лига Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира
Евро
Лига наций УЕФА
Трансферы
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Суперкубок УЕФА
Рейтинг УЕФА
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок Азии
Кубок КОНКАКАФ
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Суперкубок России
Вторая Лига
ЮФЛ
Молодежная сборная России
Женский футбол
Олимпиада
Новости
Статьи
Видео
Другие
Главная
Футбол
Медиалига (МКС)

Сегодня, 17:32

Председатель правления «Зенита» Медведев выйдет в стартовом составе «Чисто Питер» на матч Медиалиги против ФК «10»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Медведев.
Фото Анна Мейер/ ФК «Зенит»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев попал в стартовый состав команды «Чисто Питер» на матч Медиалиги против ФК «10».

68-летний Медведев появится на поле с капитанской повязкой. Также в игре примет участие бывший полузащитник «Зенита» Анатолий Тимощук, который входит в тренерский штаб сине-бело-голубых.

Матч «Чисто Питер» — ФК «10» состоится в воскресенье, 1 октября на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге и начнется в 18.00 по московскому времени.

Футбол
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
6
1
Читайте также
Футболистка «Локомотива» Юкляева потеряла сознание в матче Суперлиги против ЦСКА
Хет-трик Рендулича помог «Сочи» победить «Торпедо»
Скончался народный артист России Виталий Коняев
Двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» стала обязательной с 1 октября
СМИ сообщили о росте цен на бензин в США из-за запрета России на экспорт топлива
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб»: видеообзор матча
«Аль-Таи» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кузнецов: «Медиалигу могут закрыть из-за серьезного конфликта или происшествия»
Новости
RSS RSS
Все новости