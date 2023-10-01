Председатель правления «Зенита» Медведев выйдет в стартовом составе «Чисто Питер» на матч Медиалиги против ФК «10»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев попал в стартовый состав команды «Чисто Питер» на матч Медиалиги против ФК «10».

68-летний Медведев появится на поле с капитанской повязкой. Также в игре примет участие бывший полузащитник «Зенита» Анатолий Тимощук, который входит в тренерский штаб сине-бело-голубых.

Матч «Чисто Питер» — ФК «10» состоится в воскресенье, 1 октября на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге и начнется в 18.00 по московскому времени.