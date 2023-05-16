Мелешин отреагировал на слова стримера Мэддисона

Бывший футболист «Спартака» Алексей Мелешин отреагировал на слова стримера Ильи Мэддисона.

«Передавайте Илье Мэддисону привет от Алексея Мелешина и Сергея Рогачева. Серега, может, играл, а я первый раз слышу об этой команде. С Рогачевым были в «Сатурне» и больше нигде с ним не играл. В медиалиге не принимал участия. Мне это неинтересно, не нужно. У меня нет на это времени», — приводит слова Мелешина Sport24.

Мэддисон ранее раскритиковал Медиалигу. По его словам, он однажды собрал любительскую команду на турнир фанатов АПЛ, но встретился там с Мелешиным и экс-форвардом сборной Молдавии Сергеем Рогачевым.