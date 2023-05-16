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Медиалига (МКС)

Сегодня, 15:25

Жулин заявил, что с удовольствием поиграл бы в медиалиге за команду Дорохова

Алина Савинова
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Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин заявил, что готов сыграть за команду медиалиги ФК «10».

«Если бы мне предложили каким-то боком поучаствовать за какую-то команду медиалиги, то я бы с удовольствием согласился. Я уже в преклонном возрасте, но минут 10-15 на поле провел бы. Попробовать себя в качестве организатора? Если бы что-то создавалось наподобие артисты против фигуристов или музыкантов, туда мы могли бы залезть. Но по игре соревноваться с 2DROTS вряд ли можно, они ЦСКА обыгрывают. В медиалиге играл даже артист Дорохов? Вот за эту команду я бы с удовольствием поиграл», — цитирует Жулина Legalbet.

ФК «10» создали комики Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов. Во втором сезоне МФЛ команда заняла 7-е место в турнирной таблице.

Источник: https://legalbet.ru/news/zhulin-ya-bi-s-udovolstviem-poigral-v-futbolnoj/
Футбол
Александр Жулин
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