Кузнецов: «Хочу увидеть Басту на поле в медиалиге, такие звезды придают турниру статусности»

Тренер клуба 2DROTS Дмитрий Кузнецов высказал свое мнение по поводу возможного участия СКА из Ростова-на-Дону в медиалиге.

«Баста молодец, что привел команду в медиалигу. Думаю, «СКА Ростов» будет очень колоритной командой. У них будут возможности проявить себя в медиалиге, так же как и у остальных. Хочу увидеть Басту на поле. А почему нет? Появление таких популярных людей — важное событие. Те же Дорох (Денис Дорохов), Азамат Мусагалиев, T-Killah придают турниру статусности», — приводит слова Кузнецова Metaratings.ru.

Собственником ростовского клуба Баста, являющийся уроженцем Ростова-на-Дону, стал в октябре 2019 года. 25 января 2024 года он заявил, что футбольный клуб продолжит выступать в медиалиге.