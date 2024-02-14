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Медиалига (МКС)

14 февраля, 06:04

Кузнецов: «Хочу увидеть Басту на поле в медиалиге, такие звезды придают турниру статусности»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Тренер клуба 2DROTS Дмитрий Кузнецов высказал свое мнение по поводу возможного участия СКА из Ростова-на-Дону в медиалиге.

«Баста молодец, что привел команду в медиалигу. Думаю, «СКА Ростов» будет очень колоритной командой. У них будут возможности проявить себя в медиалиге, так же как и у остальных. Хочу увидеть Басту на поле. А почему нет? Появление таких популярных людей — важное событие. Те же Дорох (Денис Дорохов), Азамат Мусагалиев, T-Killah придают турниру статусности», — приводит слова Кузнецова Metaratings.ru.

Собственником ростовского клуба Баста, являющийся уроженцем Ростова-на-Дону, стал в октябре 2019 года. 25 января 2024 года он заявил, что футбольный клуб продолжит выступать в медиалиге.

Источник: Metaratings.ru
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