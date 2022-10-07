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Медиалига (МКС)

7 октября, 14:48

Милохин — о медиафутболе: «Состою в команде «Козлы», но играть мне лень»

Микеле Антонов
Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Даня Милохин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Известный блогер Даня Милохин в разговоре с «СЭ» высказал свое отношение к медийному футболу.

— Есть шанс увидеть тебя на футболе как болельщика?

— Честно, я не люблю смотреть футбол или хоккей, я люблю играть в эти виды спорта! Скорее всего, шанс есть, но он маленький.

— Видели, как зарубежных реперов привлекают к участию в медиалиге?

— Видел, да. Я сам состою в команде «Козлы», но играть мне лень.

— Как вообще оцените медиалигу?

— Прикольно, очень интересно! Играют все-таки не футболисты, а блогеры. Люди смотрят эту лигу, это интересно!

— «Амкал» или 2DROTS?

— 2DROTS!

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