Глава МФЛ Осипов рассказал о возможности проведения летнего турнира с участием команд РПЛ

Основатель Медийной футбольной лиги Николай Осипов в комментарии для «СЭ» рассказал о планах провести летний товарищеский турнир с командами РПЛ.

«На конец июня-начало июля планируется турнир с участием сборной медиалиги, двух команд из РПЛ и четвертого коллектива. Две команды РПЛ уже дали точное согласие, одна из них пригласила нас. Это не московские команды. Пока что вероятность проведения 50 на 50. У нас есть предложение, все упирается в сроки. Этот турнир должен быть подготовительным для команд РПЛ к старту чемпионата. Мы бы хотели как сборная принять в нем участие. Как только мы поймем сроки, мы обязательно анонсируем этот турнир», — сказал Осипов «СЭ».