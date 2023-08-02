Герман Попков: «Амкал» может стать профессиональным клубом. Это один из вариантов событий»

Создатель «Амкала» Герман «Эль Классико» Попков рассказал, может ли его медийная команда стать профессиональным клубом.

«Амкал» может стать профессиональным клубом. Это один из вариантов событий. Есть несколько вариантов стратегического развития. Для меня это не мечта, как у Жени из 2DROTS. Я в целом не большой фанат соревновательного футбола в формате чемпионата. Для меня кубки с играми на выбывание намного интереснее. Это все щепетильно, по нервам долбит. А в лигах все превращается в рутину, и может быть неинтересно снимать контент. А если это станет так, то я вряд ли буду ездить на каждый матч и отдавать столько внимания этому», — приводит слова Германа Metaratings.ru.

В первом раунде Пути регионов FONBET Кубка России «Амкал» победили «Красное Знамя» со счетом 3:2.