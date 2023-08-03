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Медиалига (МКС)

Сегодня, 12:54

Президент медиалиги назвал игроков, которые усилили бы «Спартак» и «Зенит»

Мария Гусева
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Президент Медийной футбольной лиги (МФЛ) Николай Осипов рассказал, кто из игроков медиакоманд смог бы усилить «Зенит» и «Спартак».

«Хороший вопрос. Мне кажется, парни из Broke Boys — Корж и Илья Мазуров, — цитирует «РБ Спорт» Осипова. — Я думаю, Мазур мог бы заиграть что в «Зените», что в «Спартаке». Я почему-то уверен, что усилить еще мог бы Влад Ослоновский из 2DROTS, если бы травмы не так часто посещали этого человека. Миша Прокопьев мог бы усилить. Также еще Пича из «Родины Медиа» мог бы усилить «Спартак».

Также Осипов ответил на вопрос, какой клуб станет чемпионом РПЛ в этом сезоне.

«Я больше 30 лет болею за «Спартак». Мне бы хотелось, чтобы чемпионом страны стал мой любимый клуб. Но, кажется, запас прочности «Зенита» пока еще достаточно велик, тем более Вендел остался, а это суперзвезда. Наверное, победит «Зенит», но болеть буду за «Спартак», — добавил он.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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