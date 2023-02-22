Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Главная
Футбол
Медиалига (МКС)

Сегодня, 19:14

Гасилин рассказал, как отказался ставить на собственный выход на поле, зная состав на игру

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин рассказал, как в «Амкале» не стал ставить на собственный выход на поле, хотя знал, что был включен в стартовый состав.

«Ну, у меня уже был мой партнер, Tennisi. Кубок России, мы играем со «Звездой». И у Tennisi была ставка «Полный Гас», что я выйду в старте. Конечно, я знал за два дня до матча, что выйду на поле. Но я никому не говорил, не ставил сам. Я считаю, что это неправильно. Меня бы карма наказала, травму бы получил», — сказал Гасилин в выпуске программы на YouTube-канале «Рейтинга Букмекеров».

Гасилин выступал за «Амкал» в сезоне-2021/22.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gasilin-rasskazal-kak-ne-stal-stavit-na-sobstvenny-j-vy-hod-na-pole-hotya-znal-sostav-na-match/
Алексей Гасилин
Футбол
ФК Амкал
ФК Зенит
1
0
Читайте также
Источники сообщают о поражении мозга Костомарова. Новые переживания по поводу здоровья Романа
Жизнь Костомарова снова под угрозой? Источники опять говорят об инсульте
Митинг-концерт в Лужниках 22 февраля — во сколько смотреть, кто выступает
«РИА Новости» сравнили послание Путина со взрывом информационной бомбы
Байден заявил, что страны Запада не собираются нападать на Россию
В КБР задержали причастных к торговле людьми участников преступной группы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Цопанов: «Если PRAVDA решится на создание команды, ни у Fight Nights, ни у Hardcore не будет шансов в МФЛ»

Гасилин: «Во время чемпионата мира я очень сильно разжирел. За полтора месяца 17 кг набрал»
Новости
RSS RSS
Все новости