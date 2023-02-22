Гасилин рассказал, как отказался ставить на собственный выход на поле, зная состав на игру

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин рассказал, как в «Амкале» не стал ставить на собственный выход на поле, хотя знал, что был включен в стартовый состав.

«Ну, у меня уже был мой партнер, Tennisi. Кубок России, мы играем со «Звездой». И у Tennisi была ставка «Полный Гас», что я выйду в старте. Конечно, я знал за два дня до матча, что выйду на поле. Но я никому не говорил, не ставил сам. Я считаю, что это неправильно. Меня бы карма наказала, травму бы получил», — сказал Гасилин в выпуске программы на YouTube-канале «Рейтинга Букмекеров».

Гасилин выступал за «Амкал» в сезоне-2021/22.