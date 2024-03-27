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Медиалига (МКС)

Сегодня, 14:17

Экс-игрок сборной России Кудряшов перешел в клуб, который борется за попадание в медиалигу

Сергей Разин
корреспондент
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Федор Кудряшов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший защитник сборной России перешел в клуб ROCKET TEAM, сообщает пресс-служба команды.

ROCKET TEAM в стыковых матчах за участие в медиалиге встретится с ЛФК «Рома».

Федор Кудряшов. Кудряшов рассказал, почему завершил карьеру

Ранее 36-летний россиянин завершил профессиональную карьеру. Последней командой Кудряшова был «Факел», за который он выступал с июля 2023 года. Также защитник играл за «Спартак», «Химки», «Томь», «Краснодар», «Терек» (ныне «Ахмат»), «Ростов», «Рубин», «Сочи», а также за турецкие клубы «Истанбул Башакшехир» и «Антальяспор».

Федор Кудряшов
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