Экс-игрок сборной России Кудряшов перешел в клуб, который борется за попадание в медиалигу

Бывший защитник сборной России перешел в клуб ROCKET TEAM, сообщает пресс-служба команды.

ROCKET TEAM в стыковых матчах за участие в медиалиге встретится с ЛФК «Рома».

Ранее 36-летний россиянин завершил профессиональную карьеру. Последней командой Кудряшова был «Факел», за который он выступал с июля 2023 года. Также защитник играл за «Спартак», «Химки», «Томь», «Краснодар», «Терек» (ныне «Ахмат»), «Ростов», «Рубин», «Сочи», а также за турецкие клубы «Истанбул Башакшехир» и «Антальяспор».