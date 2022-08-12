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Сегодня, 18:10

Нападающий «Амкала»: «Хотим выйти в групповой этап БЕТСИТИ Кубка России»

Нападающий «Амкала» Блатов рассказал о целях команды на БЕТСИТИ Кубок России
Микеле Антонов
Читать «СЭ» в

Нападающий «Амкала» Виктор Блатов рассказал «СЭ» о целях команды на БЕТСИТИ Кубок России.

— Какая у вас минимальная цель на турнир?

— Выйти в групповой этап Кубка России. А дальше посмотрим. У нас разношерстные игроки. Для кого-то встретиться с топовыми командами РПЛ будет мечтой, кому-то нет. Для меня это не мечта. Хочется всех обыграть. Это чудесный исход. В любом случае, если вдруг удастся зацепиться, будет прекрасно.

— Готовы обыграть «Зенит»?

— Не бывает команд, которые невозможно обыграть. Будем биться как львы, а там уж посмотрим, сколько нам накидают.

«Амкал» сыграет с красногорским «Зорким» 16 августа в 1/256 финала.

БЕТСИТИ Кубок России
ФК Амкал
ФК Зенит
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