Нападающий «Амкала»: «Хотим выйти в групповой этап БЕТСИТИ Кубка России»
Нападающий «Амкала» Блатов рассказал о целях команды на БЕТСИТИ Кубок России
Нападающий «Амкала» Виктор Блатов рассказал «СЭ» о целях команды на БЕТСИТИ Кубок России.
— Какая у вас минимальная цель на турнир?
— Выйти в групповой этап Кубка России. А дальше посмотрим. У нас разношерстные игроки. Для кого-то встретиться с топовыми командами РПЛ будет мечтой, кому-то нет. Для меня это не мечта. Хочется всех обыграть. Это чудесный исход. В любом случае, если вдруг удастся зацепиться, будет прекрасно.
— Готовы обыграть «Зенит»?
— Не бывает команд, которые невозможно обыграть. Будем биться как львы, а там уж посмотрим, сколько нам накидают.
«Амкал» сыграет с красногорским «Зорким» 16 августа в 1/256 финала.
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