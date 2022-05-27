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Сегодня, 10:56

Журова считает, что воссоздание донецкого «Шахтера» хороший сигнал обществу

Читать «СЭ» в
Светлана Журова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала новость о возможном воссоздании донецкого «Шахтера».

«Все будет зависеть, конечно, какой статус будет у республики. Есть спортивный принцип, поэтому будет неправильно, если команда сразу будет в высшей лиге. Не знаю, какой уровень игроков можно будет собрать, чтобы понимать, где команда будет выступать. Но играть в каких-то чемпионатах — это важно. Для людей важно, что жизнь продолжается, что есть спорт, культура, образование. Это хороший сигнал обществу. Футбол все любят всегда и везде. Это было бы хорошо, если бы собралась команда», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

«Шахтер» до 2014 года домашние матчи проводил на «Донбасс-Арене» в Донецке. После этого команда проводила свои игры в Киеве, Львове и Харькове.

ФК Шахтер (Донецк)
Светлана Журова
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