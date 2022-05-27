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Сегодня, 11:08

В Госдуме поддержали инициативу воссоздания донецкого «Шахтера»

Читать «СЭ» в
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Фото Александр Федоров, «СЭ»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление главы ДНР Дениса Пушилина о возможном воссоздании донецкого «Шахтера».

«Шахтер» — клуб, который имеет давнюю историю. Такой клуб должен иметь свою домашнюю арену по принадлежности к тому или иному населенному пункту. Воссоздавать эту команду — очень правильное решение, которое надо поддержать и оказать помощь. В Донецке любят футбол. Это очень правильная идея, которая будет хорошо воспринята всеми жителями и профессионалами. Сейчас Москва берет шефство над Донецком и Луганском, помогая воссоздавать социальные и культурные объекты. Очень надеюсь, что спортивные объекты не останутся без внимания. Донецку нужно помогать материально, воссоздавать материально-техническую базу", — сказал Свищев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

«Шахтер» до 2014 года домашние матчи проводил на «Донбасс-Арене» в Донецке. После этого команда проводила свои игры в Киеве, Львове и Харькове.

Футбол
ФК Шахтер (Донецк)
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