Юношеская сборная России уступила Венгрии на чемпионате Европы, потерпев третье поражение

В матче группового турнира чемпионата Европы U17 сборная России проиграла команде Венгрии (2:3). Российская команда заняла последнее место в группе С, проиграв все три матча.

У российской команды забивали Егор Шаповалов и Аслан Муталиев. Венгрия выиграла группу с девятью очками. Со второго места в плей-офф вышла сборная Португалии - шесть очков. На третьем месте сборная Исландии - три очка.

Чемпионат Европы U17

Группа C

Россия U17 - Венгрия U17 - 2:3 (1:1)

Голы: Шаповалов, 20 (1:0). Немет, 33 (1:1). Майор, 71 - с пенальти (1:2). Муталиев, 87 (2:2). Немет, 90+4 (2:3).

Россия U17: Купцов, Конюхов, Котин, Логачев, Ушахин, Аванесян (Шмаков, 72), Савинов (Денисов, 60), Щетинин (Голятов, 80), Губжоков (Муталиев, 60), Воробьев (Кратков, 46), Шаповалов.

Венгрия U17: Медьери, Орос, Хорват, Давид, Беккер, Майор, Косновски, Омингер, Немет, Кальмар (Мольнар, 77), Солои (Комароми, 55).

Предупреждения: Воробьев, 45. Савинов, 54.

Судья: Буркарт (Дания).

10 мая. Уотерфорд. Стадион "Waterford Regional Sports Centre".