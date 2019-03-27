Валерий Газзаев: "Физкультура и спорт - один из приоритетов государственной политики в нашей стране"

Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев прокомментировал итоги заседания Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта.

- Сам факт проведения такого мероприятия говорит о том, что физкультура и спорт - причем не только профессиональный, но и массовый - являются одним из приоритетов государственной политики в нашей стране, ведь самым главным является здоровье населения.

Президент четко обозначил свою позицию по поводу допинга, и это является сигналом для Минспорта, спортивных федераций и профильных организаций. Ни в коем случае не должно получиться так, что мы подходим к Олимпиаде 2020 года, и опять возникнут проблемы, от которых страдают и спортсмены, и болельщики и вообще все олимпийское движение.

Это важная задача, в том числе и для нас законодателей - на мой взгляд, необходимо еще раз промониторить законодательство в сфере допинга и, возможно, принять дополнительные изменения, которые закрепят борьбу с применением в спорте запрещенных препаратов. Что касается Стратегии развития физкультуры и спорта, то первоочередное внимание сейчас, конечно, нужно уделить регионам. В городах-миллионниках, где сегодня проводятся крупные спортивные соревнования, со спортивной инфраструктурой да, все в порядке.

Но если посмотреть на остальные населенные пункты по разным регионам страны, в том числе в Северо-Кавказском федеральном округе, то она пока, к сожалению, в неудовлетворительном состоянии. Там все еще недостаточно ФОКов, спортплощадок, стадионов, бассейнов, – этого пока нет. В новой Стратегии, я считаю, нужно обратить внимание на эту проблему. Важно помочь регионам в этом вопросе, - заявил Валерий Газзаев.