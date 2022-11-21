Тренер клуба «Рубин Ялта» рассказал о целях команды в случае участия в ФНЛ

Главный тренер футбольного клуба «Рубин Ялта» Алексей Грачев рассказал, какие цели он будет ставить перед своей командой в случае участия в профессиональных спортивных соревнованиях ФНЛ с сезона-2023/24.

«Побеждать и радовать наших болельщиков в каждом матче, — приводит «Газета.Ru» слова Грачева. — Хочется, чтобы «Рубин Ялта» хорошо заявил о себе в российском футболе и находился в лидирующей группе. Но многое будет зависеть от поставленных руководством задач и выделенного финансирования. От этого будет зависеть класс футболистов и качество нашей игры».

«Рубин Ялта» досрочно стал серебряным призером первенства Крыма по футболу.