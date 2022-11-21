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«У своих ворот»

Сегодня, 17:21

Тренер клуба «Рубин Ялта» рассказал о целях команды в случае участия в ФНЛ

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Главный тренер футбольного клуба «Рубин Ялта» Алексей Грачев рассказал, какие цели он будет ставить перед своей командой в случае участия в профессиональных спортивных соревнованиях ФНЛ с сезона-2023/24.

«Побеждать и радовать наших болельщиков в каждом матче, — приводит «Газета.Ru» слова Грачева. — Хочется, чтобы «Рубин Ялта» хорошо заявил о себе в российском футболе и находился в лидирующей группе. Но многое будет зависеть от поставленных руководством задач и выделенного финансирования. От этого будет зависеть класс футболистов и качество нашей игры».

«Рубин Ялта» досрочно стал серебряным призером первенства Крыма по футболу.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/11/21/19087609.shtml

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⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
⚽ Футбол. ЧМ
Англия 6
Иран 2
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

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3.00
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