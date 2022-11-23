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«У своих ворот»

Сегодня, 22:40

РФС в ноябре проведет конференцию для детских тренеров

Иван Шитик
Корреспондент
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Академия РФС с 24 по 25 ноября проведет образовательную конференцию по детско-юношескому футболу в СК «Лужники», сообщает сайт РСФ.

В очном формате ее участниками станут около 300 тренеров со всей России, представляющие спортивные школы с официальным статусом Регионального центра или Детского футбольного центра РФС.

Программа рассчитана на два дня и будет состоять из теоретической и практической частей. Цель конференции — повышение уровня подготовки, развитие профессиональных навыков и компетенций тренерских кадров в российском детско-юношеском футболе.

Перед слушателями выступят начальник отдела подготовки тренеров Академии РФС Сергей Овчинников, главный инструктор Академии РФС по тренерскому образованию Александр Венцель, сотрудники ведущих российских клубов — «Спартака», ЦСКА, «Локомотива», а также эксперты в области спортивной медицины и психологии.

Источник: https://rfs.ru/news/217168

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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