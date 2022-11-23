РФС в ноябре проведет конференцию для детских тренеров

Академия РФС с 24 по 25 ноября проведет образовательную конференцию по детско-юношескому футболу в СК «Лужники», сообщает сайт РСФ.

В очном формате ее участниками станут около 300 тренеров со всей России, представляющие спортивные школы с официальным статусом Регионального центра или Детского футбольного центра РФС.

Программа рассчитана на два дня и будет состоять из теоретической и практической частей. Цель конференции — повышение уровня подготовки, развитие профессиональных навыков и компетенций тренерских кадров в российском детско-юношеском футболе.

Перед слушателями выступят начальник отдела подготовки тренеров Академии РФС Сергей Овчинников, главный инструктор Академии РФС по тренерскому образованию Александр Венцель, сотрудники ведущих российских клубов — «Спартака», ЦСКА, «Локомотива», а также эксперты в области спортивной медицины и психологии.