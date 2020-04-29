Супруга Вячеслава Малафеева пережила замершую беременность

Екатерина Малафеева, жена экс-вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева, пережила замершую беременность в 2019 году. Об этом она сообщила в своем Instagram.

«Мы его потеряли. В ноябре я собиралась покорять Эльбрус. Но что-то пошло не так. Нестабильные метеоусловия и мое внутреннее предчувствие оставили меня дома. Через пару дней я узнала, что беременна, — написала Екатерина Малафеева. — Как мы были счастливы. Не передать словами нашу радость. Через какое-то время уехали на Бали. Нежились под солнышком, слушали шум океана, мечтали и строили планы. После возвращения я пошла на УЗИ и шок... «У вас замершая беременность, у плода нет сердечка».

Я это пишу и слезы на глазах. Ни одной женщине я не пожелаю пережить подобное. Мне было очень тяжело. Ведь я уже представляла, что нас станет шестеро. Пришлось экстренно сделать медикаментозный аборт. Тяжелее было морально, чем физически. И вот совсем недавно я была у врача и оказалось, что нужно было проводить операцию и убирать последствия беременности. Вы знаете, я не хотела всем этим делиться. В нашей семье не принято ныть. Я верю только в лучшее и знаю, что все будет хорошо. Сейчас боль поутихла, и я могу об этом говорить с вами".

Екатерина и Вячеслав Малафеевы состоят в браке с 11 декабря 2012 года. 10 мая 2013 года у них родился сын Алекс. У бывшего футболиста есть сын и дочь от первого брака. Его первая жена Марина погибла в автокатастрофе в 2011 году.