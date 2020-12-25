Сторона избитого судьи подаст ходатайство об аресте имущества Широкова

По информации «СЭ», сторона Никиты Данченкова подаст ходатайство об аресте имущества и денежных средств Романа Широкова с целью обеспечения гражданского иска на 500 тысяч рублей о возмещении морального вреда.

Защита Данченкова считает, что Широков будет уклоняться от возмещения морального вреда путем переоформления, имеющегося у него в собственности имущества, на других лиц. Тогда возмещение, если оно и будет, последует с небольшой официальной заработной платы бывшего капитана сборной. Таким образом, это может затянуться на несколько лет.

Эту информацию «СЭ» подтвердил адвокат Александр Островский, который вместе с Артуром Рамазановым защищает интересы Данченкова.

Экс-капитан сборной России проходит подсудимым по делу об избиении футбольного судьи на любительском турнире.

(Севастиан Терлецкий)