Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    «У своих ворот»

Сторона избитого судьи подаст ходатайство об аресте имущества Широкова

Теги:

По информации «СЭ», сторона Никиты Данченкова подаст ходатайство об аресте имущества и денежных средств Романа Широкова с целью обеспечения гражданского иска на 500 тысяч рублей о возмещении морального вреда.

Защита Данченкова считает, что Широков будет уклоняться от возмещения морального вреда путем переоформления, имеющегося у него в собственности имущества, на других лиц. Тогда возмещение, если оно и будет, последует с небольшой официальной заработной платы бывшего капитана сборной. Таким образом, это может затянуться на несколько лет.

Эту информацию «СЭ» подтвердил адвокат Александр Островский, который вместе с Артуром Рамазановым защищает интересы Данченкова.

Экс-капитан сборной России проходит подсудимым по делу об избиении футбольного судьи на любительском турнире.
(Севастиан Терлецкий)

«У своих ворот»: новости и материалы о российском футболе, турнирные таблицы, расписание и результаты матчей РПЛ и других лиг

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир