С 2021 года в российских школах появится урок футбола

В 2020 году Российский футбольный союз приступил к реализации стратегического проекта «Футбол в школе», цель которого — дать каждому школьнику возможность попробовать себя в самом доступном и массовом виде спорта, сообщает пресс-служба РФС.

C начала 2021 года каждая общеобразовательная организация сможет проводить уроки футбола благодаря утвержденной 24 декабря рабочей программе предмета «Физическая культура» на основе футбола, разработанной РФС совместно с Министерством просвещения и внесенной в реестр Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС).

Урок футбола, заменяющий 3-й урок физкультуры, должен стать уникальной стартовой площадкой для знакомства детей со спортом номер один. Учащиеся школ — как мальчики, так и девочки, — научатся базовым приемам владения мячом и комбинациям в футболе; узнают больше о футболе в своем регионе, России и мире и «прокачают» навыки, которые пригодятся им на протяжении всей жизни — взаимопомощи и взаимопонимания, умения брать на себя ответственность и работать в команде.