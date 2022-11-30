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«У своих ворот»

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«Рубин Ялта» проиграл «ТСК-Таврии» в финале Кубка Крымского футбольного союза

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Футболисты ялтинского «Рубина».
Фото Екатерина Зоткина / «Рубин Ялта»

«Рубин Ялта» проиграл «ТСК-Таврии» в финале Кубка Крымского футбольного союза — 3:5.

Матч проходил на стадионе «Крымтеплица» в Симферополе. «ТСК-Таврия» впервые в истории стала победителем турнира.

Ялтинцы проиграли во втором финале подряд. В прошлом сезоне «Рубин» уступил «Кызылташу» (2:2, 1:4 — по пенальти).

Ранее сообщалось, что «Рубин Ялта» является одним из претендентов на участие во втором дивизионе Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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