Президент крымского клуба «Рубин Ялта» получил 8 суток ареста

Президент футбольного клуба «Рубин Ялта» Сергей Гардок арестован и привлечен к административной ответственности за организацию незаконного мероприятия с участием болельщиков, сообщает «РИА Новости».

Ранее в сети появилось видео, в котором болельщики с зажженными фаерами шли по дороге и практически перекрыли движение на объездной Симферополя.

Инцидент произошел после финала Кубка Крымского футбольного союза, в котором «Рубин Ялта» проиграл «ТСК-Таврии» (3:5). Матч проходил в поселке Аграрном под Симферополем. Позднее в МВД сообщили, что на 21 болельщика составлены протоколы.