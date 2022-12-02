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«У своих ворот»

Сегодня, 17:50

Президент крымского клуба «Рубин Ялта» получил 8 суток ареста

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Президент футбольного клуба «Рубин Ялта» Сергей Гардок арестован и привлечен к административной ответственности за организацию незаконного мероприятия с участием болельщиков, сообщает «РИА Новости».

Ранее в сети появилось видео, в котором болельщики с зажженными фаерами шли по дороге и практически перекрыли движение на объездной Симферополя.

Инцидент произошел после финала Кубка Крымского футбольного союза, в котором «Рубин Ялта» проиграл «ТСК-Таврии» (3:5). Матч проходил в поселке Аграрном под Симферополем. Позднее в МВД сообщили, что на 21 болельщика составлены протоколы.

Источник: https://t.me/sportrian/27707
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«Рубин Ялта» проиграл «ТСК-Таврии» в финале Кубка Крымского футбольного союза

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