Рохус Шох покинет пост президента Федерации футбола Волгоградской области

Президент Федерации футбола Волгоградской области Рохус Шох написал заявление об уходе со своего поста по собственному желанию, сообщает пресс-служба федерации.

— Мое решение взвешенное, я обдумывал его давно и решил, что сейчас настал лучший момент, — цитирует пресс-служба Федерации футбола Волгоградской области Шоха. — Главная причина — моя занятость. Помимо Федерации футбола Волгоградской области я возглавляю одно из крупнейших футбольных межрегиональных объединений — Союз Федераций футбола «Центр» (в который входят 12 регионов центральной России, в том числе Волгоградская область), большой объем работы выпадает в деятельности комитета массового футбола Российского футбольного союза, который я возглавляю, также я являюсь членом исполкома РФС и советником руководителя отечественного футбола Александра Дюкова. Все эти ответственные должности требуют моего максимального внимания. Пообщавшись с коллегами из РФС и посоветовавшись с Александром Валерьевичем Дюковым, я решил подать в отставку с поста главы Федерации футбола Волгоградской области.

Шох возглавлял Федерацию футбола Волгоградской области на протяжении 8 лет. Выборы нового руководителя федерации должны пройти в течение 30 дней.