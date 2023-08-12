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«У своих ворот»

Сегодня, 20:03

РФС поддержит обновление футбольной инфраструктуры в Новокузнецке

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский футбольный союз (РФС) поддержит обновление футбольной инфраструктуры в Новокузнецке Кемеровской области.

Как сообщается на сайте РФС, спортивный кластер будет создан на базе стадиона «Запсибовец». В него могут войти 2-3 полноразмерных и 3 малоформатных современных футбольных поля с подогревом и освещением. В ближайшее время будет подготовлена дорожная карта проекта.

Решения были приняты в ходе встречи генерального секретаря РФС Максима Митрофанова с главой Новокузнецка Сергеем Кузнецовым и директором футбольной спортивный школы «Металлург-Запсиб» Юрием Романовым.

«У Новокузнецка и Кузбасса хорошие футбольные традиции и футбольная школа, здесь любят футбол, но сейчас футболу в регионе нужно помочь. Для того, чтобы в местных профессиональных клубах играли собственные воспитанники, команда спортшколы «Металлург-Запсиб» участвует в соревнованиях ЮФЛ, мы помогаем школе с развитием тренеров, но без качественной инфраструктуры эти усилия дадут эффект не так быстро», — заявил Максим Митрофанов, генеральный секретарь РФС.

Развитие футбольной инфраструктуры — один из пунктов четырехстороннего соглашения о развитии футбола в регионе, которое было подписано между РФС, Минспортом России, правительством Кемеровской области и федерацией футбола региона в 2021 году.

Источник: РФС
Футбол
РФС
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