«Локомотив» и «Зенит» начали UTLC CUP с побед

В первый день международного турнира среди юниоров, проходящего в Москве, побед добились два представителя России из трех.

Хозяева «Сапсан Арены», футболисты «Локомотива»-2009 в первом матче группового этапа оказались сильнее турецкого «Фенербахче». Это оказался самый интересный матч вторника — решающим стал дубль Михаила Зоины, но стамбульцы дали бой и не ушли с поля без гола.

В другом матче группы В петербургский «Зенит» разгромил «Астану». Уже к перерыву сине-бело-голубые отгрузили казахстанцам три безответных мяча, при этом Денис Лебедев отметился дублем. А во второй 30-минутке добавили еще два.

А вот еще одному представителю России не удалось выиграть на старте — ЦСКА крупно уступил действующему обладателю титула сербской «Црвене Звезде». Белградцы начали с места в карьер и уже к 14-й минуте решили все вопросы о победителе встречи. Теперь «Црвена Звезда» делит лидерство в группе с минским «Динамо» — белорусская команда разгромила турецкий «Фатих Карагюмрюк» благодаря хет-трику Владислава Воронина во втором тайме.

UTLC CUP-2023

Группа А

«Динамо» — «Фатих Карагюмрюк» — 3:0 (0:0)

Голы: Воронин, 40, 59, 60.

«Црвена Звезда» — ЦСКА — 3:0 (3:0)

Голы: Джаич, 2. Груич, 6. Чукин, 14.

Группа В

«Локомотив» — «Фенербахче» — 3:1 (1:0)

Голы: Зоина, 7 (с пенальти), 45. Авдеев, 51 — Феттаоглу, 55.

«Зенит» — «Астана» — 5:0 (3:0)

Голы: Юдин, 11. Лебедев, 19, 22. Потапенко, 35. Михайлов, 56.

16 августа

15.30 «Динамо» — «Црвена Звезда»

16.40 ЦСКА — «Фатих Карагюмрюк»

17.50 «Локомотив» — «Астана»

19.40 «Зенит» — «Фенербахче»

17 августа

10.00 «Фатих Карагюмрюк» — «Црвена Звезда»

11.10 ЦСКА — «Динамо»

16.00 «Фенербахче» — «Астана»

17.10 «Локомотив» — «Зенит»