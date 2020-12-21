Прием заявок от кандидатов на пост президента РФС продлится до 28 декабря

Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников сообщил, что прием документов с заявками на выборные должности в руководстве организации продлится до 28 декабря.

Внеочередная отчетно-выборная конференция РФС пройдет 4 февраля.

Согласно избирательному регламенту РФС, утвержденному 2 октября, информация по лицам, выдвинутым в кандидаты на выборные должности, должна быть получена избирательным комитетом не менее чем за 40 календарных дней до начала конференции.

— Прием документов будет производиться до 28 декабря, — цитирует ТАСС Мельникова.

Президентом РФС с 22 февраля 2019 года является председатель правления компании «Газпром нефть» Александр Дюков.

В середине декабря Дюков был выдвинут кандидатом на пост президента РФС общим собранием межрегионального объединения федераций футбола «Северо-Запад».