Прием заявок от кандидатов на пост президента РФС продлится до 28 декабря
Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников сообщил, что прием документов с заявками на выборные должности в руководстве организации продлится до 28 декабря.
Внеочередная отчетно-выборная конференция РФС пройдет 4 февраля.
Согласно избирательному регламенту РФС, утвержденному 2 октября, информация по лицам, выдвинутым в кандидаты на выборные должности, должна быть получена избирательным комитетом не менее чем за 40 календарных дней до начала конференции.
— Прием документов будет производиться до 28 декабря, — цитирует ТАСС Мельникова.
Президентом РФС с 22 февраля 2019 года является председатель правления компании «Газпром нефть» Александр Дюков.
В середине декабря Дюков был выдвинут кандидатом на пост президента РФС общим собранием межрегионального объединения федераций футбола «Северо-Запад».
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