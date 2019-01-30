Президент "Арарата": "Павлюченко будет играть, пока здоровье позволяет"

Президент московского "Арарата" Валерий Оганесян сообщил "СЭ", что 37-летний нападающий Роман Павлюченко будет выступать за его команду. Форвард защищал цвета "Арарата" в первой половине сезона-2017/18, когда клуб проводил единственный сезон в РПЛ.

- Роман у нас. Играет, тренируется. Он, по большому счету, никуда и не уходил. Пока здоровье позволяет, будет играть. Летом мы заявимся во вторую лигу. Нужно будет еще пройти аттестацию. Пока же проводим контрольные матчи. 1 февраля стартуем в Кубке президента московской федерации футбола, - сказал Оганесян (Виталий Айрапетов)

Московский "Арарат" был создан в 2017 году и дебютировал в первенстве ПФЛ в сезоне-2017/18, выиграл группу "Центр", но отказался подниматься в ФНЛ. Клуб переехал в Армению, где объединился с командой "Арарат Москва" под названием "Арарат-Армения".

В январе стало известно, что "Арарат" снова будет выступать в России. 25 января клуб провел первый матч после возвращения в Россию, в котором уступил "Долгопрудному" (2:4), а сегодня Павлюченко принял участие в контрольной игре против московского "Экспресса" (2:2).

Павлюченко после ухода из "Арарата" в конце 2017 года не играл в футбол на профессиональном уровне. До этого в его карьере были такие клубы, как "Спартак", "Тоттенхэм", "Локомотив", "Кубань" и "Урал". За сборную России он отыграл с 2003 по 2012 год 50 матчей, забил 21 гол и принял участие в Евро-2008, на котором россияне завоевали бронзу, а также Евро-2012.